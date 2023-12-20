Власти украинского Днепра отняли у Леонида Брежнева звание почетного жителя города

Генеральный секретарь КПСС Леонид Ильич Брежнев потерял звание почетного гражданина украинского города Днепр. Решение об этом было принято властями города на востоке Украины, ранее известного как Днепропетровск.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о лишении Леонида Брежнева этого звания в своем Telegram-канале. Решение принято на последней сессии городского совета 2023 года. Власти города планировали лишить Брежнева звания почетного гражданина еще в сентябре, но не нашли юридических оснований.

В годы своего руководства местным обкомом КПСС, Брежнев внес значительный вклад в послевоенное восстановление города и промышленных предприятий.