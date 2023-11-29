Глава МИД ФРГ Бербок назвала фатальным снижение интереса к конфликту на Украине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выразила беспокойство из-за уменьшения внимания к конфликту на Украине. Она отметила эту тревожную тенденцию в своем профиле в социальной сети.
Бербок подчеркнула, что интерес общественности к украинскому конфликту находится на убывающей волне, и признала, что это явление крайне негативно.
В то же время глава МИД Германии подчеркнула, что Киев сделал выбор в пользу мира, свободы и безопасности. По ее убеждению, будущее Украины тесно связано с членством в Европейском союзе и НАТО. Бербок призвала союз поддержать Украину в контексте совета Украина - НАТО.
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