C прошлого года Украина получила почти $85 млрд общей помощи от ЕС

С начала прошлого года Европейский союз выделил Украине €80 млрд в качестве финансовой поддержки. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе трансляции на своей странице в социальной сети X(Ранее Twitter*), сообщает Газета.Ru.

"На данный момент мы предоставили Украине не менее €25 млрд в виде военной помощи. Общий объем поддержки составляет €80 млрд. Это самая крупная сумма, которую мы когда-либо выделяли для поддержки", — подчеркнул он.

1 октября Боррель заявил, что Европейский союз намерен продолжать оказывать финансовую поддержку Украине и укреплять ее независимость, независимо от текущих событий в США.

Тот же день глава дипломатии Евросоюза встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Рустемом Умеровым. Он отметил, что ЕС готов принять долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины.

Ранее было объявлено о неофициальном визите Борреля в Одессу. Он подчеркнул, что его пребывание в городе свидетельствует о том, как Европа поддерживает Украину не только в военном, но и в экономическом аспекте, а также через дипломатические и политические инициативы.

* - в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.