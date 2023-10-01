C прошлого года Украина получила почти $85 млрд общей помощи от ЕС

С начала прошлого года Европейский союз выделил Украине €80 млрд в качестве финансовой поддержки. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе трансляции на своей странице в социальной сети X(Ранее Twitter*), сообщает Газета.Ru.
"На данный момент мы предоставили Украине не менее €25 млрд в виде военной помощи. Общий объем поддержки составляет €80 млрд. Это самая крупная сумма, которую мы когда-либо выделяли для поддержки", — подчеркнул он.
1 октября Боррель заявил, что Европейский союз намерен продолжать оказывать финансовую поддержку Украине и укреплять ее независимость, независимо от текущих событий в США.
Тот же день глава дипломатии Евросоюза встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Рустемом Умеровым. Он отметил, что ЕС готов принять долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины.
Ранее было объявлено о неофициальном визите Борреля в Одессу. Он подчеркнул, что его пребывание в городе свидетельствует о том, как Европа поддерживает Украину не только в военном, но и в экономическом аспекте, а также через дипломатические и политические инициативы.
* - в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
ГТУ: Товарооборот Китая и Украины сократился на пятую часть прежних объемов
Согласно данным Главного таможенного управления Китая (ГТУ), объем торговли между Китаем и Украиной за январь — август 2023 года сократился на 19,5% по сравнению с предыдущим годом и составил приблизительно $4,86 миллиарда.
Кирби: США введут новые санкции против Ирана за задержания американцев
США планируют ввести дополнительные санкции против высших представителей иранского руководства в ответ на якобы неправомерные задержания американских граждан в Иране.
Боррель заявил, что Украине придется поработать для вступления в ЕС
Перед вступлением в Евросоюз, Украине предстоит "трудный этап", на который должна повлиять европейская дипломатия.
Вучич заявил, что Сербия не хочет войны и не планирует вводить войска на территорию Косова
Сербия не желает начинать новую войну на Балканах и не планирует вводить свои войска на территорию непризнанного Косова.