Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.09.2023 : 97,4147
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.09.2023 : 103,1631
Боррель заявил, что Украине придется поработать для вступления в ЕС
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 21:28

Боррель заявил, что Украине придется поработать для вступления в ЕС

Перед вступлением в Евросоюз, Украине предстоит "трудный этап", на который должна повлиять европейская дипломатия. Это заявил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в ходе своего выступления перед сотрудниками миссии сообщества в Киеве, сообщает ТАСС.

"Мы поддерживаем Украину как на военном фронте, так и на пути к членству в Европейском союзе. Первое — это тяжелый бой, второе — сложный. Не такой тяжелый, как военный, ведь в нем нет гибели людей, но все равно это будет непросто. Вам придется приложить усилия, чтобы убедить украинское общество в необходимости этого.

Это обязательство со стороны Евросоюза серьезное, и мы не можем его нарушить. Вступление Украины не случится сразу, но мы стремимся к тому, чтобы это произошло как можно скорее, ведь это лучший способ обеспечить безопасность Украины", — отметил глава внешнеполитической службы ЕС.

Боррель подчеркнул, что Украина всегда находилась в балансе между двумя империями и в настоящее время склоняется к европейским ценностям.

2 октября в Киеве состоится неформальная встреча глав МИД ЕС. По словам Борреля, встреча будет "неформальной", и от нее не следует ожидать практических решений.

Мир

ГТУ: Товарооборот Китая и Украины сократился на пятую часть прежних объемов

Согласно данным Главного таможенного управления Китая (ГТУ), объем торговли между Китаем и Украиной за январь — август 2023 года сократился на 19,5% по сравнению с предыдущим годом и составил приблизительно $4,86 миллиарда.

Читать полностью

Кирби: США введут новые санкции против Ирана за задержания американцев

США планируют ввести дополнительные санкции против высших представителей иранского руководства в ответ на якобы неправомерные задержания американских граждан в Иране.

Читать полностью

Общество

C прошлого года Украина получила почти $85 млрд общей помощи от ЕС

C прошлого года Украина получила почти $85 млрд общей помощи от ЕС

С начала прошлого года Европейский союз выделил Украине €80 млрд в качестве финансовой поддержки.

Читать полностью
Вучич заявил, что Сербия не хочет войны и не планирует вводить войска на территорию Косова

Вучич заявил, что Сербия не хочет войны и не планирует вводить войска на территорию Косова

Сербия не желает начинать новую войну на Балканах и не планирует вводить свои войска на территорию непризнанного Косова.

Читать полностью

Новости