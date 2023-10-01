Боррель заявил, что Украине придется поработать для вступления в ЕС

Перед вступлением в Евросоюз, Украине предстоит "трудный этап", на который должна повлиять европейская дипломатия. Это заявил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в ходе своего выступления перед сотрудниками миссии сообщества в Киеве, сообщает ТАСС.

"Мы поддерживаем Украину как на военном фронте, так и на пути к членству в Европейском союзе. Первое — это тяжелый бой, второе — сложный. Не такой тяжелый, как военный, ведь в нем нет гибели людей, но все равно это будет непросто. Вам придется приложить усилия, чтобы убедить украинское общество в необходимости этого. Это обязательство со стороны Евросоюза серьезное, и мы не можем его нарушить. Вступление Украины не случится сразу, но мы стремимся к тому, чтобы это произошло как можно скорее, ведь это лучший способ обеспечить безопасность Украины", — отметил глава внешнеполитической службы ЕС.

Боррель подчеркнул, что Украина всегда находилась в балансе между двумя империями и в настоящее время склоняется к европейским ценностям.

2 октября в Киеве состоится неформальная встреча глав МИД ЕС. По словам Борреля, встреча будет "неформальной", и от нее не следует ожидать практических решений.