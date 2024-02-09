Посол США Дэвид Прессман упрекнул венгерское руководство в том, что оно проводит политику, которая выгодна Москве.
Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто возмутился подобным выпадом со стороны американца. Он твёрдо заявил, что Венгрия не является ещё одной звездочкой на флаге США.
Дипломат добавил, что Венгрия суверенное государство, которое само разберётся, как вести внешнюю и внутреннюю политику.
Петер Сийярто также прокомментировал ситуацию и в самих Соединенных штатах после начала вооружённого конфликта между палестинской террористической группировкой ХАМАС и Израилем. Венгерский политик привёл информацию, что после наплыва арабских беженцев в США, количество нападок на американских евреев выросло до 300%.
Сийярто ясно дал понять, что американское руководство должно заботиться о собственной внутриполитической ситуации, а не учить жизни весь остальной мир.
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