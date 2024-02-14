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Запад активно фальсифицирует историю для ослаблении России
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  • Опубликована сегодня в 12:36

Запад активно фальсифицирует историю для ослаблении России

Генерал-майор Михаил Смыслов выступил в Совете Федерации перед ветеранами афганской войны. Он заявил, что западные политические силы пытаются подтолкнуть Россию к поражению и подорвать ее моральный авторитет. Так было во времена войны в Афганистане, так продолжается и на Украине.

США и остальной коллективный запад сейчас делает все, чтобы не только подорвать Россию, но и фальсифицировать историческое наследие советской и современной России. Западные эксперты и специалисты на протяжении многих лет создают исторические фейки, напрямую касающиеся России.

Смыслов также подчеркнул: вывод советских войск из Афганистана - это планомерный и организованный шаг, в отличии от бегства американских военных из того же Афганистана в 2021 году.

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