Генерал-майор Михаил Смыслов выступил в Совете Федерации перед ветеранами афганской войны. Он заявил, что западные политические силы пытаются подтолкнуть Россию к поражению и подорвать ее моральный авторитет. Так было во времена войны в Афганистане, так продолжается и на Украине.

США и остальной коллективный запад сейчас делает все, чтобы не только подорвать Россию, но и фальсифицировать историческое наследие советской и современной России. Западные эксперты и специалисты на протяжении многих лет создают исторические фейки, напрямую касающиеся России.

Смыслов также подчеркнул: вывод советских войск из Афганистана - это планомерный и организованный шаг, в отличии от бегства американских военных из того же Афганистана в 2021 году.