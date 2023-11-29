Reuters: США профинансировали республиканские штаты в обмен на помощь Украине

Американские штаты, которые ранее высказались против прекращения военной помощи Украине в конфликте с Россией, получили значительное финансирование от федеральных властей США. Это может рассматриваться как попытка администрации президента Джо Байдена завоевать поддержку республиканцев, возможно, с целью обеспечить их поддержку в вопросах, связанных с украинским кризисом, передает агентство Reuters.

Штат Пенсильвания получил наибольшее финансирование в размере 2,364 миллиарда долларов от федерального правительства, несмотря на то, что три из восьми республиканцев-членов Конгресса от этого штата высказались против военной поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Средства, выделенные на штат, были отнесены как расходы и инвестиции в региональное производство вооружения и боеприпасов.

В Техасе 18 из 25 республиканцев высказались против помощи ВСУ, но штат в итоге получил 1,45 миллиарда долларов на производство 155-миллиметровых снарядов. Аризона, где трое из шести оппозиционно настроенных представителей проголосовали против поддержки Украины, была выделена средства в размере 2,196 миллиарда долларов.