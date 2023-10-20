Байден требует согласовать $14,3 млрд для помощи Израилю

Президент США Джо Байден призвал конгресс одобрить выделение $14,3 миллиарда долларов для предоставления помощи Израилю. В объяснительной записке к запросу президента подчеркивается, что Соединенные Штаты готовы предоставить израильскому правительству всю необходимую поддержку, с целью обеспечения его потребностей, сообщает Russia Today.
Это решение также акцентирует важность предоставления помощи Израилю в его стремлении к обеспечению национальной безопасности. Ранее в своем выступлении, Джо Байден описал поддержку Украины и Израиля как "рассудительные инвестиции", которые будут приносить выгоду будущим поколениям.
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