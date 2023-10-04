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  • Опубликована сегодня в 16:06

США приняли решение о выдаче виз россиянам для переговоров «ядерной пятерки»

Соединенные Штаты выдали визы российским дипломатам, которые должны были принять участие в консультациях "ядерной пятерки" в Нью-Йорке, о чем сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС. Эти переговоры с участием официально признанных ядерных государств должны были состояться в кулуарах проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН.


Однако российские дипломаты столкнулись с трудностями при получении виз. Сергей Рябков отметил, что до вчерашнего вечера визы российским представителям, ответственным за организацию и координацию мероприятия, выданы не были. Из-за этих задержек, вызванных американской стороной, Россия рассмотрела возможность изучения альтернативных вариантов сроков и места проведения переговоров.

Визы в конце концов были выданы, что подтвердил заместитель министра. Ожидалось, что в ходе встречи в Нью-Йорке Россия представит предлагаемую ею повестку дня и график встреч "ядерной пятерки" на предстоящий год.

Стоит отметить, что даже высокопоставленный дипломат, который должен был возглавить российскую делегацию на консультациях, столкнулся с проблемами, связанными с визой.

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