Войска РФ уничтожили на херсонском направлении до 20 военных ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние 24 часа понесли потери в Херсонском направлении, где до 20 военнослужащих были убиты в результате артиллерийского огня и авиационных ударов. Об этом информирует Министерство обороны России, сообщает ТАСС.
По данным ведомства, в ходе боевых действий были также уничтожены два военных автомобиля, а также гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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