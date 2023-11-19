Войска РФ уничтожили на херсонском направлении до 20 военных ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние 24 часа понесли потери в Херсонском направлении, где до 20 военнослужащих были убиты в результате артиллерийского огня и авиационных ударов. Об этом информирует Министерство обороны России, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в ходе боевых действий были также уничтожены два военных автомобиля, а также гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".