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  • Опубликована сегодня в 20:29

Работа Twitter дала сбой

Пользователи социальной сети Twitter жалуются на его плохое функционирование: люди не могут зайти в приложение, на сайт или подключить сервер. Об этом стало известно из данных сервиса Downdetector, его представители также сообщили о неполадках в США, Японии, Великобритании и Германии.

Напомним, что доступ к Twitter россиянам ограничен с марта 2022 года.

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