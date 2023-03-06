Пользователи социальной сети Twitter жалуются на его плохое функционирование: люди не могут зайти в приложение, на сайт или подключить сервер. Об этом стало известно из данных сервиса Downdetector, его представители также сообщили о неполадках в США, Японии, Великобритании и Германии.
Напомним, что доступ к Twitter россиянам ограничен с марта 2022 года.
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