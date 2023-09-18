Downdetector: Отмечаются сбои в работе социальной сети X (ранее известной как Twitter)

Пользователи социальной сети X (ранее известной как Twitter) в ряде стран сообщают о проблемах и сбоях в ее работе, согласно данным сайта Downdetector, который специализируется на отслеживании сбоев и простоев популярных интернет-ресурсов.
Согласно информации от Downdetector, сбои в работе X начались около 16:30 по московскому времени, а после 17:00 появление новых жалоб начало снижаться. Наибольшее количество сообщений о проблемах фиксируется в США, где поступило до 3,8 тысячи жалоб. Также пользователи в Великобритании, Канаде, Германии, Франции, Испании, Бразилии, Индии и других странах сообщали о неполадках.
Пользователи жаловались на сбои в работе веб-версии социальной сети, а также сообщали о проблемах с мобильным приложением и подключением к серверам.
Напомним, что X Corp. — это американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году с целью приобретения компании Twitter Inc. и ее главного продукта, социальной сети Twitter. Это приобретение было завершено в апреле, а в июле компания провела ребрендинг, изменяя логотип и название социальной сети на "Х".
Twitter — запрещенный мессенджер на территории России.
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