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  • Опубликована сегодня в 13:58

Twitch оштрафован на 4 млн рублей за неудаление недостоверной информации об СВО

Московский суд оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на 4 млн рублей по причине содержания ложной информации о проводимой специальной военной операции на Украине.

"Признать Twitch Interactive, Inc... виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ... и назначить организации наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей"

Соответствующий протокол составлен за неудаление информации по четырём ссылкам.

Ранее судебный участок мирового судьи в Москве вновь оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за неудаление запрещённой статьи.

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