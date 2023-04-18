Московский суд оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на 4 млн рублей по причине содержания ложной информации о проводимой специальной военной операции на Украине.
"Признать Twitch Interactive, Inc... виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ... и назначить организации наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей"
Соответствующий протокол составлен за неудаление информации по четырём ссылкам.
Ранее судебный участок мирового судьи в Москве вновь оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за неудаление запрещённой статьи.
Bloomberg раскрыло подробности мирного плана Макрона по Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить мирный план председателю КНР Си Цзиньпину, который может стать основой для переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Елисейском дворце.
Пушилин и Лукашенко обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства
Также, обе стороны поговорили о взаимодействии в сферах промышленности и строительства
Традиционное шествие "Бессмертный полк" в этом году не состоится в России
Причина тому - частые угрозы со стороны недругов
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.