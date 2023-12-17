Посол Турции в РФ Танжу Бильгич подтвердил сохранение формата "все включено" в отелях Турции и в 2024 году

Он отметил, что многие российские туристы предпочитают посещать Турцию, где предоставляются различные типы размещения, включая "все включено". Посол выразил уверенность в том, что отели, предлагающие этот формат, продолжат предоставлять его и в следующем году, обеспечивая туристам разнообразные варианты размещения, сообщает ТАСС.
Танжу Бильгич отметил, что выбор формата размещения зависит от предпочтений туристов и разнообразия отелей, от роскошных до более скромных. Он заверил, что каждый российский турист сможет найти подходящий вариант размещения в Турции в следующем году. Дипломат также выразил ожидание большого потока российских туристов в Турции.
В Китае разработали новый вариант одежды для космических путешествий
В Китае была разработана инновационная одежда, предназначенная для обеспечения комфорта во время межпланетных путешествий. Эта уникальная система, созданная группой китайских ученых из Университета Нанкай, базируется на гибких солнечных батареях и способна регулировать температуру внутри одежды в течение суток.
Ученые подтверждают пользу дополнительного сна в выходные
Дополнительный сон в выходные дни, согласно исследованию Китайского Нанкинского медицинского университета, действительно приносит заметную пользу здоровью.
Ученые разработали добавку для продления жизни
Научные исследования, проведенные на мышах, демонстрируют потенциал пищевой добавки с астаксантином для продления жизни. Эксперимент показал, что данная добавка эффективно снижает воспаление и увеличивает продолжительность жизни мышей на 12%.
Ученые: извлечение тромба из легочной артерии быстро восстанавливает кровоток
Исследование, опубликованное в JSCAI, выявило, что механическое удаление тромба из легочной артерии с использованием катетера эффективно и безопасно восстанавливает кровоток. Эксперимент включал 63 участника с высоким риском тромбоэмболии легочной артерии.