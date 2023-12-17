Logo
Посол Турции в РФ Танжу Бильгич подтвердил сохранение формата
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 22:16

Посол Турции в РФ Танжу Бильгич подтвердил сохранение формата "все включено" в отелях Турции и в 2024 году

Он отметил, что многие российские туристы предпочитают посещать Турцию, где предоставляются различные типы размещения, включая "все включено". Посол выразил уверенность в том, что отели, предлагающие этот формат, продолжат предоставлять его и в следующем году, обеспечивая туристам разнообразные варианты размещения, сообщает ТАСС.

Танжу Бильгич отметил, что выбор формата размещения зависит от предпочтений туристов и разнообразия отелей, от роскошных до более скромных. Он заверил, что каждый российский турист сможет найти подходящий вариант размещения в Турции в следующем году. Дипломат также выразил ожидание большого потока российских туристов в Турции.

Мир

В Китае разработали новый вариант одежды для космических путешествий

В Китае разработали новый вариант одежды для космических путешествий

В Китае была разработана инновационная одежда, предназначенная для обеспечения комфорта во время межпланетных путешествий. Эта уникальная система, созданная группой китайских ученых из Университета Нанкай, базируется на гибких солнечных батареях и способна регулировать температуру внутри одежды в течение суток.

Читать полностью
Ученые подтверждают пользу дополнительного сна в выходные

Ученые подтверждают пользу дополнительного сна в выходные

Дополнительный сон в выходные дни, согласно исследованию Китайского Нанкинского медицинского университета, действительно приносит заметную пользу здоровью.

Читать полностью

Общество

Ученые разработали добавку для продления жизни

Ученые разработали добавку для продления жизни

Научные исследования, проведенные на мышах, демонстрируют потенциал пищевой добавки с астаксантином для продления жизни. Эксперимент показал, что данная добавка эффективно снижает воспаление и увеличивает продолжительность жизни мышей на 12%.

Читать полностью
Ученые: извлечение тромба из легочной артерии быстро восстанавливает кровоток

Ученые: извлечение тромба из легочной артерии быстро восстанавливает кровоток

Исследование, опубликованное в JSCAI, выявило, что механическое удаление тромба из легочной артерии с использованием катетера эффективно и безопасно восстанавливает кровоток. Эксперимент включал 63 участника с высоким риском тромбоэмболии легочной артерии.

Читать полностью

Новости