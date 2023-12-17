Посол Турции в РФ Танжу Бильгич подтвердил сохранение формата "все включено" в отелях Турции и в 2024 году

Он отметил, что многие российские туристы предпочитают посещать Турцию, где предоставляются различные типы размещения, включая "все включено". Посол выразил уверенность в том, что отели, предлагающие этот формат, продолжат предоставлять его и в следующем году, обеспечивая туристам разнообразные варианты размещения, сообщает ТАСС.

Танжу Бильгич отметил, что выбор формата размещения зависит от предпочтений туристов и разнообразия отелей, от роскошных до более скромных. Он заверил, что каждый российский турист сможет найти подходящий вариант размещения в Турции в следующем году. Дипломат также выразил ожидание большого потока российских туристов в Турции.