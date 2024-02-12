Страны ЕС начали обсуждать план действий в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, которым является назначенное должностное лицо, знакомое с ходом обсуждения. По его словам, среди стран-членов ЕС существует общее мнение, что поведение бывшего американского президента становится все более агрессивным и что еще один срок его полномочий может означать введение мер, направленных против ЕС.

Представитель Еврокомиссии не сразу ответил на запрос агентства о комментариях. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Трамп готовится принять ограничительные торговые меры против ЕС в случае победы на президентских выборах в США. По данным агентства, его команда планирует возможный список мер против ЕС, который может включать введение новых пошлин, а также меры против налогов ЕС на цифровые услуги.

Европа может только надеяться, что нормативно-правовая база США имеет систему "сильного сдерживания и противовесов", заявил в интервью агентству генеральный директор Deutsche Boerse AG Теодор Веймер.

Стоит отметить, что в январе Трамп получил большинство голосов во время собрания республиканцев в Айове. Это было первое голосование в стране по выбору кандидата от республиканской партии. После подсчета более 95% голосов Трамп получил из них 55,8%, Губернатор Флориды Рон ДеСантис — 23,1%, бывший посол США в ООН Никки Хейли — 20,8%. 2018 году, во время своего президентства, Дональд Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий, импортируемые из Европейского союза в США, в размере 25% и 10% соответственно. Он объяснил введение этих тарифов национальными соображениями безопасности и заверил, что Соединенные Штаты не боятся торговых войн. В ответ на это, ЕС установил повышенные пошлины на товары из США на общую сумму €2,8 млрд. В 2021 году, после того как Джо Байден стал президентом США, спор был разрешен и урегулирован.

Основная причина, почему республиканцы не желают предоставлять новую помощь Украине, связана с их серьезными сомнениями по поводу конфликта. Однако, главная причина такой задержки гораздо проще — Трамп не хочет давать Байдену ничего, что могло бы рассматриваться как его "победа" перед президентскими выборами.

В прошлом году республиканцы требовали, чтобы военная помощь Украине была связана с новыми мерами и средствами по обеспечению безопасности границ США. Демократы согласились на это. Однако Трамп и республиканцы отказываются принимать положительное решение.

Трамп, явно, намерен продвигать идею, что Байден несет хаос и неудачи, начиная от южной границы и заканчивая Кабулом и Киевом.

Если свобода Украины и безопасность Европы станут побочными жертвами в стремлении Трампа вернуться в Белый дом, бывший президент, похоже, считает это приемлемой ценой, которую стоит заплатить.