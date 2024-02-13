Трамп написал в своей соцсети, что США тратит на Украину на 100 миллиардов долларов больше, чем остальные страны НАТО. Это недопустимо, ведь все страны НАТО должны платить ровно ту долю, что и платит Америка. Трамп также добавил, что не все члены блока НАТО хотят тратиться в большом объёме на Украину. Он рассказал в том же посте в соцсети, что когда самолично пригрозил этим 20 государствам, что если они не будут платить, то США прекратит им оказывать военную помощь. После этого дерзкого обращения, деньги потекли рекой, добавил Трамп.