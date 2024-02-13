Трамп написал в своей соцсети, что США тратит на Украину на 100 миллиардов долларов больше, чем остальные страны НАТО. Это недопустимо, ведь все страны НАТО должны платить ровно ту долю, что и платит Америка. Трамп также добавил, что не все члены блока НАТО хотят тратиться в большом объёме на Украину. Он рассказал в том же посте в соцсети, что когда самолично пригрозил этим 20 государствам, что если они не будут платить, то США прекратит им оказывать военную помощь. После этого дерзкого обращения, деньги потекли рекой, добавил Трамп.
Philips презентовала самый быстрый в мире повербанк
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