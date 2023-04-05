Бывшему президенту СЩА Дональду Трампу предъявили 34 обвинения по делу о фальсификации деловых документов, но фактический приговор будет намного мягче, считает телеканал Fox.
По словам журналистов, такое правонарушение в законах Нью-Йорка считается проступком, однако поднимается до ранга преступления с максимальным приговором в 4 года, если речь идет о попытке скрыть другое преступление.
Как отметил сам Трамп, в настоящее время в США происходит невиданное вмешательство в предстоящие в 2024 году выборы президента. Он также сказал, что под руководством администрации Байдена может быть развязана третья мировая война, и назвал уход из Афганистана самым позорным моментом в истории США.
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