Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.04.2023 : 79,3563
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.04.2023 : 86,7207
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:24

Трампу теоретически грозят 136 лет тюрьмы

Бывшему президенту СЩА Дональду Трампу предъявили 34 обвинения по делу о фальсификации деловых документов, но фактический приговор будет намного мягче, считает телеканал Fox.

По словам журналистов, такое правонарушение в законах Нью-Йорка считается проступком, однако поднимается до ранга преступления с максимальным приговором в 4 года, если речь идет о попытке скрыть другое преступление.

Как отметил сам Трамп, в настоящее время в США происходит невиданное вмешательство в предстоящие в 2024 году выборы президента. Он также сказал, что под руководством администрации Байдена может быть развязана третья мировая война, и назвал уход из Афганистана самым позорным моментом в истории США.

Мир

России может стать крупнейшим экспортером питьевой воды в мире

Экспорт пресной питьевой воды может стать для России в течение следующих 25 лет более доходной статьей, чем экспорт нефти.

Читать полностью

Cisco Systems уничтожила собственное имущество в России на сумму 1,86 млрд рублей

Реэкспорт также оказался невозможен

Читать полностью

Общество

Впервые с 2014 года команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» не вышла в плей-офф НХЛ

Ничто уже не спасет "Вашингтон Кэпиталз"

Читать полностью

Депутат Госдумы: Москву накрыла эпидемия одиночества

Чтобы победить эпидемию одиночества, в российских городах необходимо создавать семейные пространства.

Читать полностью

Новости