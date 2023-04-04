Бывший президент США Дональд Трамп формально арестован окружным судом Нью-Йорка. Об этом сообщил телеканал CNN.
"Я не могу поверить, что такое происходит в Америке", — сказал политик.
Как отмечают американские медиа, арест Трампа продлится до выдвижения ему обвинений. В течение получаса бывший президент, как ожидается, сможет свободно покинуть суд.
В американском процессуальном праве арест является обязательной частью выдвижения обвинений в результате решения большого жюри. Арест не означает помещения под стражу. Обвиняемый остается под арестом только на время выдвижения обвинений.
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