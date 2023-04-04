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  • Опубликована сегодня в 21:08

Трампа арестовали приблизительно на 30 минут до выдвижения обвинений

Бывший президент США Дональд Трамп формально арестован окружным судом Нью-Йорка. Об этом сообщил телеканал CNN.

"Я не могу поверить, что такое происходит в Америке", — сказал политик.

Как отмечают американские медиа, арест Трампа продлится до выдвижения ему обвинений. В течение получаса бывший президент, как ожидается, сможет свободно покинуть суд.

В американском процессуальном праве арест является обязательной частью выдвижения обвинений в результате решения большого жюри. Арест не означает помещения под стражу. Обвиняемый остается под арестом только на время выдвижения обвинений.

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