Бывший президент США Дональд Трамп формально арестован окружным судом Нью-Йорка. Об этом сообщил телеканал CNN.

"Я не могу поверить, что такое происходит в Америке", — сказал политик.

Как отмечают американские медиа, арест Трампа продлится до выдвижения ему обвинений. В течение получаса бывший президент, как ожидается, сможет свободно покинуть суд.

В американском процессуальном праве арест является обязательной частью выдвижения обвинений в результате решения большого жюри. Арест не означает помещения под стражу. Обвиняемый остается под арестом только на время выдвижения обвинений.