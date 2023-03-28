Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина может быть уничтожена за полтора года, если не удастся урегулировать конфликт. Сообщают американские СМИ.

По его предположениям, украинский кризис "может быть не разрешен до выборов" президента США в 2024 году, а политика администрации действующего американского лидера Джо Байдена грозит "третьей мировой войной".

Дональд Трамп — бизнесмен, телеведущий и политик, бывший президент Соединенных Штатов Америки. Он родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке.

2016 году Трамп был избран президентом США от Республиканской партии. Его президентская кампания была охарактеризована контроверсиями и скандалами. В течение своего президентства он провел реформы в области налогообложения, здравоохранения, миграции и других областях. Также он вел активную внешнюю политику, включая переговоры с КНДР и Россией.

Трамп проиграл выборы на второй срок президентства в 2020 году Джо Байдену. После этого он продолжил активно высказываться по политическим вопросам, а также стал сторонником теории о массовых фальсификациях результатов выборов.