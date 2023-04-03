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  • Опубликована сегодня в 10:11

Дарью Тропову, подозреваемую в убийстве журналиста Татарского, объявили в розыск

Согласно данным базы розыска МВД России, Дарья Трепова, которую подозревают в участии в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, находится в розыске.

Ранее правоохранительные органы провели обыски в ее месте жительства в Санкт-Петербурге и допросили ее матери и сестру. Предварительно известно, что именно Трепова передала Татарскому статуэтку с взрывчаткой.

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