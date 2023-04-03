Согласно данным базы розыска МВД России, Дарья Трепова, которую подозревают в участии в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, находится в розыске.
Ранее правоохранительные органы провели обыски в ее месте жительства в Санкт-Петербурге и допросили ее матери и сестру. Предварительно известно, что именно Трепова передала Татарскому статуэтку с взрывчаткой.
Парламентские выборы в Финляндии потрясли премьера страны
Финский премьер-министр Санна Марин потрясена результатами парламентских выборов. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
McDonald's временно закрывает офисы в США
Корпорация McDonald's, продавшая бизнес в России, приняла решение временно закрыть свои офисы в США на фоне предстоящего сокращения персонала.
Пригожин: Командиры "Вагнера" водрузили в Бахмуте флаг в память о Владлене Татарском
Российский флаг установили над Бахмутом в знак того, что город юридически взят под контроль.
Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей
Певица также нужна мясная и рыбная нарезки