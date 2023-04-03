Согласно данным базы розыска МВД России, Дарья Трепова, которую подозревают в участии в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, находится в розыске.

Ранее правоохранительные органы провели обыски в ее месте жительства в Санкт-Петербурге и допросили ее матери и сестру. Предварительно известно, что именно Трепова передала Татарскому статуэтку с взрывчаткой.