Компания Toyota официально представила обновленное поколение седана Toyota Camry

Это обновление представляет собой значительную модернизацию предыдущей модели, с сохранением структуры кузова и базовой архитектуры TNGA для шасси. Публичная презентация новинки запланирована на 17 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе, а начало продаж ожидается в начале 2024 года, сообщает Автостат.
Одним из ключевых изменений новой Toyota Camry стали новые силовые установки. Теперь отсутствуют двигатели V6 и турбированные бензиновые двигатели, замененные исключительно гибридной системой. На данный момент представлены две версии. Первая объединяет 2,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель и два электродвигателя, образуя систему привода передних колес с общей мощностью 228 л. с. Вторая версия включает три электрических мотора, с дополнительным, вращающим задние колеса, что делает Camry полноприводной. Общая мощность системы в этом случае составляет 235 л. с.
Внешние изменения новой Camry сводятся к небольшому обновлению передней и задней частей кузова. В интерьере появилась новая приборная панель с двумя дисплеями: приборным и центральным. При этом сохранена традиционная архитектура с приборным дисплеем под козырьком, имитирующим привычные циферблаты.
Ранее Toyota заявила о планах утроить производство полностью электрических автомобилей в следующем году, пересмотрев свою прежнюю позицию в отношении электромобилей. В 2022 году компания планирует продать 24 тыс. электромобилей, а к 2024 году целевые продажи могут достигнуть 600 тыс. штук.
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