Выборы мэра Томска признали несостоявшимися

Кандитаты Максим Лучшев и Михаил Ратнер, баллотирующиеся на должность мэра Томска, в день голосования взяли самоотвод, в связи с чем процедура избрания была признана несостоявшейся. Такой информацией поделился спикер гордумы Чингис Акатаев.
Депутат также отметил, что следующий конкурс может состояться летом или в сентрябе текущего года. При этом ряд моментов в регламенте, скорее всего, будут пересмотрены.
В свою очередь депутат Илья Леонтьев пояснил журналистам, что регламент не запрещает кандидатам, которые взяли самоотвод, вновь участвовать в конкурсе. Ратнер уже заявил о том, что готов принять повторное участие.
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