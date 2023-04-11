Выборы мэра Томска признали несостоявшимися

Кандитаты Максим Лучшев и Михаил Ратнер, баллотирующиеся на должность мэра Томска, в день голосования взяли самоотвод, в связи с чем процедура избрания была признана несостоявшейся. Такой информацией поделился спикер гордумы Чингис Акатаев.

Депутат также отметил, что следующий конкурс может состояться летом или в сентрябе текущего года. При этом ряд моментов в регламенте, скорее всего, будут пересмотрены.

В свою очередь депутат Илья Леонтьев пояснил журналистам, что регламент не запрещает кандидатам, которые взяли самоотвод, вновь участвовать в конкурсе. Ратнер уже заявил о том, что готов принять повторное участие.