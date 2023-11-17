Япония заключает сделку с США на $2,35 млрд по поставке ракет Tomahawk

Согласно сообщению Госдепартамента и подразделения Пентагона, Соединенные Штаты и Япония достигли соглашения о продаже 400 крылатых ракет Tomahawk и соответствующего оборудования на сумму $2,35 млрд.
В рамках этой сделки Токио получит 14 систем управления ракетами, а также обучение персонала, поставку запчастей и предоставление технического обслуживания.
Российские туристы оказались на пятом месте по посещениям Таиланда
Более 23 миллионов иностранных туристов посетили Таиланд в 2023 году, согласно данным постоянного секретариата министерства туризма и спорта, представленным министром Судаван Вангсупхакиджкосол на выставке-форуме GESS Dubai 2023. При этом российские туристы заняли пятое место в списке лидеров, сообщает Турпром.
Маколей Калкин станет обладателем своей собственной звезды на Аллее Славы Голливуда
Известный прежде всего благодаря своей роли в фильме «Один дома», актер Маколей Калкин получит данную почетную награду, как сообщено на официальном сайте Аллеи Славы.
Ученые из области нейробиологии разработали специальный белок, который улучшает память
Ученые из области нейробиологии разработали специальный белок, который улучшает функцию памяти, что может послужить основой для создания лекарства от деменции и болезни Альцгеймера.
Эксперты назвали продукты для правильного и полезного завтрака
Специалисты из Diabetes UK высказали мнение, что некоторые изменения в завтраке могут помочь правильно начать день и предотвратить риск развития диабета, сообщает Аргументы И Факты.