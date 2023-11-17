Япония заключает сделку с США на $2,35 млрд по поставке ракет Tomahawk

Согласно сообщению Госдепартамента и подразделения Пентагона, Соединенные Штаты и Япония достигли соглашения о продаже 400 крылатых ракет Tomahawk и соответствующего оборудования на сумму $2,35 млрд.

В рамках этой сделки Токио получит 14 систем управления ракетами, а также обучение персонала, поставку запчастей и предоставление технического обслуживания.