Одержимость американского правительства Украиной ставит под угрозу США и их союзников. Об этом пишет Эл Биненфелд в своей статье для The American Thinker.

По словам Бинфелда, президент Байден совместно с пентагоновскими ястребами ставят под угрозу всю систему нацбезопасности США, поскольку Украина стремительно истощает американские запасы оружия. И происходит это настолько быстро, что страна страна рискует утратить способность защищаться от реальных угроз.