Одержимость американского правительства Украиной ставит под угрозу США и их союзников. Об этом пишет Эл Биненфелд в своей статье для The American Thinker.
По словам Бинфелда, президент Байден совместно с пентагоновскими ястребами ставят под угрозу всю систему нацбезопасности США, поскольку Украина стремительно истощает американские запасы оружия. И происходит это настолько быстро, что страна страна рискует утратить способность защищаться от реальных угроз.
Кто в здравом уме мог сделать Украину центральным элементом внешней политики Америки?" — задается вопросом эксперт.
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