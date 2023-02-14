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  • Опубликована сегодня в 6:54

The American Thinker: Кто в здравом уме мог сделать Украину центром внешней политики США?

Одержимость американского правительства Украиной ставит под угрозу США и их союзников. Об этом пишет Эл Биненфелд в своей статье для The American Thinker.

По словам Бинфелда, президент Байден совместно с пентагоновскими ястребами ставят под угрозу всю систему нацбезопасности США, поскольку Украина стремительно истощает американские запасы оружия. И происходит это настолько быстро, что страна страна рискует утратить способность защищаться от реальных угроз.

Кто в здравом уме мог сделать Украину центральным элементом внешней политики Америки?" — задается вопросом эксперт.

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