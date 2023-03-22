Канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе, или всеми известный The Weeknd, стал рекордсменом в музыкальном бизнесе: на данный момент исполнитель попал в Книгу Гиннесса как самый популярный артист мира.

Его последняя композиция Blinding Lights на протяжении долгого времени держится первой позиции на платформе Spotify, а число прослушиваний всех песен доходит до 111,4 млн.

The Weeknd стал первым исполнителем, набравшим более 100 млн прослушиваний в месяц. Он опередил певиц Майли Сайрус (82,4 млн), Шакиру (81,6 млн) и Ариану Гранде (80,6 млн).