Канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе, или всеми известный The Weeknd, стал рекордсменом в музыкальном бизнесе: на данный момент исполнитель попал в Книгу Гиннесса как самый популярный артист мира.
Его последняя композиция Blinding Lights на протяжении долгого времени держится первой позиции на платформе Spotify, а число прослушиваний всех песен доходит до 111,4 млн.
The Weeknd стал первым исполнителем, набравшим более 100 млн прослушиваний в месяц. Он опередил певиц Майли Сайрус (82,4 млн), Шакиру (81,6 млн) и Ариану Гранде (80,6 млн).
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