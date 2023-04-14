Конфликт вокруг Тайваня может стать кошмарным сценарием для Европы

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что возможный конфликт вокруг Тайваня стал бы кошмарным сценарием для всего мирового сообщества и особенно для Германии.

По ее словам, любые конфликты должны решаться только мирным путем, и добавила, что одностороннее насильственное изменение статус-кво было бы неприемлемо для европейцев.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также выразил мнение о необходимости сохранения статус-кво вокруг Тайваня, отметив, что Европе не следует втягиваться в противостояние между США и Китаем.