Конфликт вокруг Тайваня может стать кошмарным сценарием для Европы

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что возможный конфликт вокруг Тайваня стал бы кошмарным сценарием для всего мирового сообщества и особенно для Германии.
По ее словам, любые конфликты должны решаться только мирным путем, и добавила, что одностороннее насильственное изменение статус-кво было бы неприемлемо для европейцев.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также выразил мнение о необходимости сохранения статус-кво вокруг Тайваня, отметив, что Европе не следует втягиваться в противостояние между США и Китаем.
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