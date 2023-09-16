Tasnim: Иран выгоняет из страны инспекторов МАГАТЭ - французов и немцев

Иран лишил аккредитации инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые являются гражданами Франции и Германии. Эту информацию распространило агентство Tasnim. Хотя количество инспекторов, потерявших аккредитацию в Иране, не было уточнено, это решение связывается с недружественным заявлением, сделанным Великобританией, Германией, США и Францией во время недавнего заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, сообщил, что Иран уведомил агентство о своем решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов, занимающихся проверками объектов по обогащению урана. Гросси подчеркнул, что это решение серьезно ограничит возможности агентства в проведении проверок в Иране, и призвал иранские власти к сотрудничеству. Глава МАГАТЭ также осудил действия Тегерана.

Комментируя решение Ирана, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что США и три европейские страны "злоупотребляли полномочиями Совета управляющих" МАГАТЭ в целях достижения своих политических целей. Он не конкретизировал, о каких именно странах идет речь, но подчеркнул, что Иран будет продолжать сотрудничать с агентством в рамках существующих соглашений.

На заседании Совета управляющих МАГАТЭ, прошедшем 14 сентября, Великобритания, Германия, США и Франция потребовали от Ирана предоставить информацию о наличии урановых частиц, обнаруженных агентством на объектах в Туркузабаде и Варамине. Также они требуют разрешить МАГАТЭ устанавливать все необходимые камеры на этих объектах.