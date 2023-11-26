Cвязь с возможно захваченным у берегов Йемена судном прервана

Связь с танкером Central Park была утеряна в связи с предполагаемым захватом у берегов Йемена, как сообщило Главное управление по морским делам Турции. Когда химовоз Central Park, принадлежащий компании Zodiac Maritime, находился вблизи берегов Йемена в Аденском заливе, связь с ним была прервана сегодня утром, и на протяжении всего этого времени не удалось установить контакт. Заявление отмечает, что предполагается захват судна, сообщает ТАСС.

На борту находятся турецкие моряки. Ранее сообщалось, со ссылкой на компанию Ambrey, специализирующуюся на вопросах морской безопасности, и Zodiac Maritime, что среди экипажа есть граждане Болгарии, России, Вьетнама, Индии, Грузии и Филиппин.