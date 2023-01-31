Танк Т-80 прекрасно зарекомендовал себя во время наступления российских войск на востоке Украины. Машина быстро прогревается и заводится, бесшумно подходит к вражеским позициям.
"Противник может услышать танк только на расстоянии 100-200 метров, когда уже совсем близко подходим к боевым позициям ВСУ", — подчеркнул "Арцах", награжденный медаль."За мужество".
Известно, боевой танк Т-80 со 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой разработан в развитие танка Т-64А. В состав армии машина поступила в 1976 году.
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