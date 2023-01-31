Танк Т-80 прекрасно зарекомендовал себя во время наступления российских войск на востоке Украины. Машина быстро прогревается и заводится, бесшумно подходит к вражеским позициям.

"Противник может услышать танк только на расстоянии 100-200 метров, когда уже совсем близко подходим к боевым позициям ВСУ", — подчеркнул "Арцах", награжденный медаль."За мужество".

Известно, боевой танк Т-80 со 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой разработан в развитие танка Т-64А. В состав армии машина поступила в 1976 году.