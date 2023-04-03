Сближение Китая и России может повторить в Восточной Азии то, что произошло в Украине. Об заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии министерской встречи в Брюсселе.

Он отметил, что министры стран НАТО будут обсуждать это вопрос на встрече и предупреждают о том, что "поставки китайского оружия России станут большой ошибкой".

Ранее США также пригрозили Китаю последствиями, если он решит заключить сделки о поставках оружия и боеприпасов с Россией. В ответ на это, Пекин попросил Вашингтон не перекладывать ответственность на них, поскольку именно США поставляют летальное оружие для украинской армии.