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  • Опубликована сегодня в 15:26

В Ставрополе установили запрет на весеннюю охоту

Массовая гибель животных и птиц в Ставрополе стала причиной установления запрета на любительскую и спортивную охоту весной. Такой информацией поделились на официальном сайте краевого Минприроды, где также отмечают о согласовании такого решения с Министерством природы России.

"Данное решение принятов целях рационального использования охотничьих ресурсов, увеличения их численности и сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц с учетом текущей ситуации с массовой гибелью животных"

В случае, если кто-то решил нарушить установленный нормативный акт, предусмотрены штрафы до 4 тыс. рублей с конфискацией оружия или лишением права осуществлять охоту на срок до двух лет.

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