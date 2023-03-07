Массовая гибель животных и птиц в Ставрополе стала причиной установления запрета на любительскую и спортивную охоту весной. Такой информацией поделились на официальном сайте краевого Минприроды, где также отмечают о согласовании такого решения с Министерством природы России.

"Данное решение принятов целях рационального использования охотничьих ресурсов, увеличения их численности и сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц с учетом текущей ситуации с массовой гибелью животных"

В случае, если кто-то решил нарушить установленный нормативный акт, предусмотрены штрафы до 4 тыс. рублей с конфискацией оружия или лишением права осуществлять охоту на срок до двух лет.