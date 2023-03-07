Массовая гибель животных и птиц в Ставрополе стала причиной установления запрета на любительскую и спортивную охоту весной. Такой информацией поделились на официальном сайте краевого Минприроды, где также отмечают о согласовании такого решения с Министерством природы России.
"Данное решение принятов целях рационального использования охотничьих ресурсов, увеличения их численности и сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц с учетом текущей ситуации с массовой гибелью животных"
В случае, если кто-то решил нарушить установленный нормативный акт, предусмотрены штрафы до 4 тыс. рублей с конфискацией оружия или лишением права осуществлять охоту на срок до двух лет.
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