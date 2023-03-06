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  • Опубликована сегодня в 21:14

Первый call-центр для помощи семьям военнослужащих открыли в Ставрополе

В Ставрополе создан первый в регионе call-центр, который позволит семьям военнослужащих обращаться за помощью. Возникающие вопросы намерены решать за два рабочих дня, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета со ссылкойна главу города Ивана Ульянченко.

"Поступившие вопросы будут обрабатывать, структурировать по темам и направлять профильным структурным подразделениям и районным администрациям. Поставил задачу, чтобы срок решения вопросов составлял не более двух рабочих дней"

Работа сall-центра будет осуществляться ежедневно в будни, а сами звонки будут принимать специалисты городского комитета труда и соцзащиты. В администрации города поясняют, что каждая семья мобилизованного в муниципалитете взята под патронаж.

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