Бойцам ДНР удалось завладеть абонентскими терминалами системы спутниковой связи Starlink, которыми пользовались боевики ВСУ. Об этом сообщил экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, средства космической связи для российских военных являются особой темой.

"Это оборудование может принести или большую пользу, или большой вред", — заявил Рогозин.

Известно, что терминалы Starlink играют важную роль в обеспечении ВСУ связью. На их базе построена практически вся система управления войсками.