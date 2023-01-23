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  • Опубликована сегодня в 7:31

Дмитрий Рогозин сообщил, что в ДНР "затрофеили" терминалы спутниковой связи StarLink

Бойцам ДНР удалось завладеть абонентскими терминалами системы спутниковой связи Starlink, которыми пользовались боевики ВСУ. Об этом сообщил экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, средства космической связи для российских военных являются особой темой.

"Это оборудование может принести или большую пользу, или большой вред", — заявил Рогозин.

Известно, что терминалы Starlink играют важную роль в обеспечении ВСУ связью. На их базе построена практически вся система управления войсками.

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