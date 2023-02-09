По данным аналитической системы "Спарк", стриминговый музыкальный сервис Spotify начал процесс ликвидации своего российского юридического лица. Это значит, что в скором времени произойдет прекращение его деятельности без возможности передачи прав и обязанностей другим юрлицам.
Однако, на сайте сервиса уточняется, что бывшие пользователи могут возобновить действие аккаунта на территории другой страны в настройках.
Напомним, что шведская компания покинула российскую площадку 11 апреля 2022 года "после тщательного анализа текущей ситуации".
Экс-глава Польши Квасьневский: Украина недостаточно сильна, чтобы одержать победу над Россией
По его мнению, конфликт "продлится еще несколько месяцев"
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: 10-й пакет санкций будет включать в себя меры против военных и журналистов Российской Федерации
Ранее политик заявляла, что "юбилейный" сборник будет составлен из новых ограничений на поставку в РФ технологий, которые, по мнению ЕС, могут быть использованы в военных целях
Минкультуры назначило нового гендиректора Третьяковской галереи
Такую ответственную должность заняла Елена Проничева, ранее возглавлявшая Политехнический музей. Она сместила Зельфиру Трегулову, которая занимала пост руководителя на протяжении 8 лет, с 2015 года.
Путин провёл заседание Совета по науке и образованию
Главный вопрос для обсуждения - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере.