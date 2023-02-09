По данным аналитической системы "Спарк", стриминговый музыкальный сервис Spotify начал процесс ликвидации своего российского юридического лица. Это значит, что в скором времени произойдет прекращение его деятельности без возможности передачи прав и обязанностей другим юрлицам.

Однако, на сайте сервиса уточняется, что бывшие пользователи могут возобновить действие аккаунта на территории другой страны в настройках.

Напомним, что шведская компания покинула российскую площадку 11 апреля 2022 года "после тщательного анализа текущей ситуации".