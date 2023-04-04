Пропавший 2 апреля турист найден мертвым в горах Сочи: спасатели обнаружили его тело. Об этом сообщает портал 93.ru.
Причина гибели стала настойчивость мужчины идти на поиски упавших квадрокоптеров, для этого он полез на склон. Один он нашёл и сообщил об этом друзьям. Затем мужчина перестал выходить на связь.
Тело человека заметили на скале в районе старой краснополянской дороги утром 4 апреля. Спасатели отмечают сложный рельеф в данном районе.
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