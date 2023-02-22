Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.02.2023 : 74,7087
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.02.2023 : 79,5716
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:34

Pravda: в Словакии разбился небольшой самолет

На территории Тренчинского края Словакии произошло крушение небольшого самолета, в результате которого погибли четыре человека. Информация о пострадавших уточняется, говорится в газете Pravda со ссылкой на врача оперативного центра службы скорой медицинской помощи Мартина Балко.

На данный момент устанавливаются обстоятельства и причина ЧП.

Мир

В МИД России заявили, что концликт на Украине может закончиться, если Запад этого захочет

Запад этого не хочет

Читать полностью

Переговоры Путина с Гаглоевым перенесли из-за коронавируса у главы Южной Осетии

Встреча должна была состояться 22 февраля 2023 года

Читать полностью

Общество

Митинг-концерт в "Лужниках" посетили свыше 200 тыс. человек

На мероприятии также был президент России Владимир Путин

Читать полностью

Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования

В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения

Читать полностью

Новости