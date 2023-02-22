На территории Тренчинского края Словакии произошло крушение небольшого самолета, в результате которого погибли четыре человека. Информация о пострадавших уточняется, говорится в газете Pravda со ссылкой на врача оперативного центра службы скорой медицинской помощи Мартина Балко.
На данный момент устанавливаются обстоятельства и причина ЧП.
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