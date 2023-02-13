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  • Опубликована сегодня в 20:16

Третий энергоблок словацкой АЭС "Моховце" выведен на 35% мощности

Третий энергоблок словацкой АЭС "Моховце" работает на 35% от производственной мощности. Его подключили две недели назад к национальной энергетической сети, а расположен он в 130 км к востоку от Братиславы.

В дальнейшем, когда энергоблок выведут на полную мощность, это будет означать, что республика сможет самостоятельно покрывать свои нужды в электроэнергии. Такая информация стала известна из сообщения информационного агентства TASR.

Стоит напомнить, что возведение третьего энергоблока на АЭС "Моховце" началось в 1985 году и велось в сотрудничестве с российской корпорацией "Росатом". Ядерное топливо для атомного реактора третьего энергоблока получено от корпорации "ТВЭЛ" (входит в Росатом).

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