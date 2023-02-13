Третий энергоблок словацкой АЭС "Моховце" работает на 35% от производственной мощности. Его подключили две недели назад к национальной энергетической сети, а расположен он в 130 км к востоку от Братиславы.
В дальнейшем, когда энергоблок выведут на полную мощность, это будет означать, что республика сможет самостоятельно покрывать свои нужды в электроэнергии. Такая информация стала известна из сообщения информационного агентства TASR.
Стоит напомнить, что возведение третьего энергоблока на АЭС "Моховце" началось в 1985 году и велось в сотрудничестве с российской корпорацией "Росатом". Ядерное топливо для атомного реактора третьего энергоблока получено от корпорации "ТВЭЛ" (входит в Росатом).
Блинкен планирует встретиться с главой МИД Китая на этой неделе
Это будет первая встреча высокопоставленных лиц двух стран после инцидента с китайским аэростатом
Иран готов отменить визы с Россией
Посол Казем Джалали также сообщил, что видит огромную возможность в экономическом сотрудничестве между двумя государствами
Экс-советник главы Пентагона: ВС РФ вскоре уничтожат всех иностранных наемников в зоне СВО
Боеспособность вооруженных сил России находится на самом высоком уровне
"Кинопоиск" лишится ряда фильмов компании Disney
В список "запрещенки" входят такие известные кинокартины, как "Звездные войны", "Король Лев", "Один дома"