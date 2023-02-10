Продолжает действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Севастополе. Такую информацию изложила администрация города со ссылкой на соответствующее решение главы антитеррористической комиссии, губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
«Срок действия установленного уровня террористической опасности не ограничен», - заявили в правительстве
Напомним, что такой режим был введен впоследствии попытки атаковать штаб Черноморского флота в центре города с помощью беспилотника.
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