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  • Опубликована сегодня в 18:47

В Севастополе продолжает действовать высокий уровень террористической опасности

Продолжает действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Севастополе. Такую информацию изложила администрация города со ссылкой на соответствующее решение главы антитеррористической комиссии, губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«Срок действия установленного уровня террористической опасности не ограничен», - заявили в правительстве

Напомним, что такой режим был введен впоследствии попытки атаковать штаб Черноморского флота в центре города с помощью беспилотника.

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