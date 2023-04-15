В Севастополе остановлено морское сообщение

В Севастополе уже несколько часов не работает морское сообщение. В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города причины происшествия не уточнили, сообщает "Интерфакс".

По данным информационного агентства, на конечных остановочных пунктах для пассажиров организован наземный компенсационный маршрут.