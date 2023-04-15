Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.04.2023 : 81,5045
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.04.2023 : 90,1637
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:07

В Севастополе остановлено морское сообщение

В Севастополе уже несколько часов не работает морское сообщение. В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города причины происшествия не уточнили, сообщает "Интерфакс".

По данным информационного агентства, на конечных остановочных пунктах для пассажиров организован наземный компенсационный маршрут.

Мир

Президент Бразилии призвал к миру между Россией и Украиной

По итогам поездки в Китай президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обратился к США и Евросоюзу с призывом как можно быстрее разрешить конфликт между Россией и Украиной.

Читать полностью

"Россия разгромит ВСУ в честном бою": Пригожин рассказал о ситуации на фронте и наступлении Киева

Либо Россия разгромит ВСУ во время украинского контрнаступления, либо РФ "залижет раны", накопит силы и разобьет противника в честном бою. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Ев﻿гений Пригожин.

Читать полностью

Общество

28 апреля стартует летний сезон на курорте

28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"

По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.

Читать полностью

Крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10%

Ключевые причины: ослабление рубля и "значительное повышение цен на исходные материалы

Читать полностью

Новости