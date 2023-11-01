Вучич заявил, что Сербия «не откажется от своего европейского пути»

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул приверженность своей страны европейскому пути, одновременно стремясь поддерживать прочные отношения с Россией и Китаем. Он заявил, что Сербия намерена защищать как свои европейские устремления, так и свои традиционные связи с этими другими странами.

"Мы считаем, что Сербия должна защищать свой европейский путь в большей или равной степени, а также свои традиционные отношения с Россией, Китаем и всеми остальными. Мы не должны, не хотим и не будем отказываться от европейского пути", — заявил Вучич.



Это заявление подчеркивает намерение Сербии сбалансировать свою европейскую интеграцию со своими историческими и дипломатическими связями с другими странами, в частности с Россией и Китаем.