Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.11.2023 : 92,0226
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.11.2023 : 97,9345
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 22:54

Вучич заявил, что Сербия «не откажется от своего европейского пути»

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул приверженность своей страны европейскому пути, одновременно стремясь поддерживать прочные отношения с Россией и Китаем. Он заявил, что Сербия намерена защищать как свои европейские устремления, так и свои традиционные связи с этими другими странами.

"Мы считаем, что Сербия должна защищать свой европейский путь в большей или равной степени, а также свои традиционные отношения с Россией, Китаем и всеми остальными. Мы не должны, не хотим и не будем отказываться от европейского пути", — заявил Вучич.


Это заявление подчеркивает намерение Сербии сбалансировать свою европейскую интеграцию со своими историческими и дипломатическими связями с другими странами, в частности с Россией и Китаем.

Мир

Суд в Германии предписал вернуть Усманову имущество, изъятое при обысках

Суд в Германии предписал вернуть Усманову имущество, изъятое при обысках

Суд во Франкфурте-на-Майне постановил, что Генеральная прокуратура Германии незаконно удержала документы и имущество, изъятые у российского предпринимателя и миллиардера Алишера Усманова.

Читать полностью
США и КНР достигли согласия по будущей встречи Байдена и Си Цзиньпина

США и КНР достигли согласия по будущей встречи Байдена и Си Цзиньпина

Соединенные Штаты и Китай достигли предварительной договоренности о встрече лидеров двух стран, президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина.

Читать полностью

Общество

Россияне выбирают Турцию для отдыха на ноябрьские праздники

Россияне выбирают Турцию для отдыха на ноябрьские праздники

В ноябре турецкие направления Белек и Сиде пользуются высоким спросом у туристов.

Читать полностью
Певица Азиза объяснила, почему Пугачева скрывает свое местоположение

Певица Азиза объяснила, почему Пугачева скрывает свое местоположение

Певица Азиза объяснила, что Алла Пугачева держит свое местонахождение в секрете по соображениям безопасности.

Читать полностью

Новости