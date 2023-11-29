В Самарской области увеличивается количество сотовых вышек

С начала 2021 года в 117 населенных пунктах региона были установлены станции сотовой связи, предоставляющие услуги 2G (голосовая связь) и 4G (доступ в интернет). В основном, речь идет о поселках с населением от 100 до 500 человек. Официальные лица также подчеркнули, что к 2030 году планируется увеличить это количество еще на 65 населенных пунктов, сообщает 63.Ru.

Некоторые жители связывают появление этих вышек с возможным внедрением 5G и выражают опасения относительно их влияния. Однако на данный момент в регионе еще не реализованы системы 5G. В течение текущего года также произошло увеличение скорости сети 4G на 25-30%. Более ста станций в регионе были модернизированы с 3G на стандарт 4G, что существенно улучшило качество связи. Благодаря стабильному интернету многие граждане теперь могут использовать мессенджеры, включая видеозвонки, с высоким качеством связи.