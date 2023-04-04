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  • Опубликована сегодня в 14:45

Песков не стал комментировать информации о продаже правительству доли Shell в проекте "Сахалин-2"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что власти разрешат перечислить на зарубежный счет Shell почти 95 миллиардов рублей за долю компании в проекте "Сахалин-2".

Напомним, Проект "Сахалин-2" - это крупнейший в России проект по добыче и экспорту природного газа и нефти на экспортный рынок. Расположен на острове Сахалин в Дальневосточном регионе России. Проект был запущен в эксплуатацию в 2009 году и является совместным предприятием ряда международных компаний, включая российскую компанию "Газпром", а также Royal Dutch Shell, Mitsui, Mitsubishi и другие.

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