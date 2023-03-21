Участинкам СВО и операции против террористов Сирии предоставят льготные ипотеки без первоначального взноса под 3% годовых на 20 лет в Кузбассе Кемеровской области. Такой информацией поделился губернатор Сергей Цивилев в своём Telegram-канале.

"Мы стараемся, чтобы наши защитники Отечества, их семьи ни в чем не нуждались.Особенно важно помочь решить жилищные проблемы, если они есть. Проект регионального закона о льготных жилищных займах как раз нацелен на это"

Также стало известно о нововведениях в Воронежской области: губернатор Александр Гусев сообщил, что участники СВО из региона смогут бесплатно заниматься спортом, тренировки будут проходить 3 раза в неделю.