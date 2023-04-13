СК проверит сообщения об издевательствах украинского хирурга над российскими военными

Александр Бастыркин, председатель Следственного комитета России, поручил проверить сообщения о том, что мужчина, который представился украинским хирургом полевой медицинской службы, неоднократно мучил раненых российских военнослужащих.
"В социальных сетях опубликована видеозапись, на которой мужчина, представившийся хирургом украинской полевой медицинской службы, сообщает, что неоднократно причинял мучения и страдания раненым военнослужащим Российской Федерации вместо оказания квалифицированной медицинской помощи"
Также в ведомстве отметили, что украинский хирург призвал к проявлению жестокости в отношении граждан России.
Стоит напомнить, что в сети появилось видео, на котором мужчина, который представляется украинским полевым хирургом, рассказывает, что он вырезает российским раненым солдатам органы, чтобы потом их продать на чёрном рынке.
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