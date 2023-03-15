Передача второй партии ЗРК С-400 Турции задерживается из-за того, что Анкара выступает против пункта в контракте о продаже российских вооружений третьим странам. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Напомним, ранее директор департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Москва не видит нерешаемых задач в вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400.
"Турция закупила у России первую партию зенитно-ракетных комплексов С-400, но второй этап, от которого Анкара получит реальные привилегии, еще не начался", — пишет турецкое издание Aydinlik, передает РИА "Новости".
По словам авторов материала, контракт, подписанный в 2017 году, был рассчитан не на одну партию, а на две. Согласно контракту, первая партия должна была стать прямой закупкой, а вторая — отвечать таким требованиям, как обмен технологиями, совместное производство и интеграция программного обеспечения.
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