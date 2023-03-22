Деревня Турлатово Рязанского района буквально запылала: утром 22 марта в этой местности началось возгорание склада постельных принадлежностей, площадь пожара составила 600 кв. м. Такой информацией поделились в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 10:07 поступило сообщение о пожаре на складе постельных принадлежностей на улице Аэропортовской. Подразделения выехали по второму номеру сложности"

На данный момент на месте ЧП работают 10 единиц техники и 35 человек личного состава. По предварительным данным, никто не пострадал.