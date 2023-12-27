Китай выразил удивление действиями российских и американских дипломатов во время голосования в Совете безопасности ООН, как сообщают журналисты из Tencent.
На последнем заседании ООН обсуждалась резолюция, касающаяся ситуации в секторе Газа. Представители России и США привлекли внимание своим необычным поведением в зале, отмечено изданием Tencent. Рассматриваемая резолюция была принята большинством голосов и содержала призывы к мирному разрешению конфликта между Израилем и Палестиной.
Американский дипломат вызвал удивление, выражая поддержку резолюции, а затем внезапно решив воздержаться от голосования. Журналисты Tencent отметили, что и российские дипломаты также проявили непредсказуемость в своих действиях в этот момент.
Ожидалось, что Россия либо поддержит документ, либо заблокирует его, учитывая прежние высказывания в поддержку мирного урегулирования конфликта. Однако российские дипломаты решили воздержаться от голосования, что вызвало удивление среди присутствующих.
В Турции произошли землятрясения магнитудой 4,7 и 5,2
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4, как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Uutissuomalainen: финны обжаловали в суде закрытие границ с Россией
Российские граждане, проживающие в Финляндии, подали апелляцию по поводу решения правительства о закрытии границы с Россией.
Врач Кондрахин: новогоднюю ночь не стоит начинать с алкоголя
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рекомендует начать Новогоднюю ночь с перекуса перед употреблением алкоголя.
Гинеколог Волкова назвала витамины для поддержания женского здоровья после 40
Врач-гинеколог Екатерина Волкова подчеркнула, что для женщин старше 40 лет важно следить за балансом полезных веществ в организме.