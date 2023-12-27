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Tencent: над дипломатами США смеялся весь Совбез ООН, но всех удивила Россия
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  • Опубликована сегодня в 20:08

Tencent: над дипломатами США смеялся весь Совбез ООН, но всех удивила Россия

Китай выразил удивление действиями российских и американских дипломатов во время голосования в Совете безопасности ООН, как сообщают журналисты из Tencent.

На последнем заседании ООН обсуждалась резолюция, касающаяся ситуации в секторе Газа. Представители России и США привлекли внимание своим необычным поведением в зале, отмечено изданием Tencent. Рассматриваемая резолюция была принята большинством голосов и содержала призывы к мирному разрешению конфликта между Израилем и Палестиной.

Американский дипломат вызвал удивление, выражая поддержку резолюции, а затем внезапно решив воздержаться от голосования. Журналисты Tencent отметили, что и российские дипломаты также проявили непредсказуемость в своих действиях в этот момент.

Ожидалось, что Россия либо поддержит документ, либо заблокирует его, учитывая прежние высказывания в поддержку мирного урегулирования конфликта. Однако российские дипломаты решили воздержаться от голосования, что вызвало удивление среди присутствующих.

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