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Песков: указ Путина поможет украинцам, которые хотят переехать в Россию
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  • Опубликована сегодня в 13:31

Песков: указ Путина поможет украинцам, которые хотят переехать в Россию

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что указ президента России Владимира Путина, разрешающий въезд украинцам в РФ без виз, будет полезен тем, кто планирует переезд в Россию, сообщает ТАСС.

"Многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие из них выражают желание полностью связать свою жизнь с Россией, и, конечно, такие меры содействуют переезду тех, кто стремится обосноваться здесь", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

На прошлой неделе президент Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины.

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