Генпрокуратура РФ намерена изъять недвижимость Софии Ротару в Москве и Ялте

Генпрокуратура РФ намерена рассмотреть возможность изъятия недвижимости певицы Софии Ротару в Москве, сообщает ТАСС.

Инициаторами выступила организация "Ветераны России", которая обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру России с заявлением о возможной финансовой поддержке Ротару ВСУ.

Исполнительный директор организации Вадим Мироненко заявил, что они требуют изъять и продать недвижимость Ротару в Москве и Ялте, а затем направить вырученные средства на нужды ВС РФ. В частности, речь идет о трехкомнатной квартире на Зоологической улице в Москве.

Ранее, в интервью украинским СМИ, сестра Ротару Лидия Хлябич заявила, что певица помогала ВСУ деньгами в 2015 году, а в августе 2022 года сама Ротару подтвердила свои намерения помочь ВСУ и членам их семей, как она помогала "героям АТО" ранее.