На общероссийском семинаре для команд региональных штабов #МыВместе в Ростове-на-Дону планируется разработка стратегии, которая поможет в дальнейшем оказать гуманитарную помощь для новых регионов РФ. Об этом сообщил заместитель руководителя федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов.

"Новые субъекты РФ требуют более глубокого внимания, помощи во всех вопросах, которые связаны с гуманитарной повесткой. Поэтому мы с волонтерами будем обсуждать, какие проблематики есть, в чем нужно помочь и на каких направлениях нужно усилить работу"

Для более детальной проработки стратегии гуманитарной помощи у волонтеров появится возможность встретиться с руководством новых территорий РФ и обсудить с ними существующие потребности.